” الأحوال المدنية ” توضح لـ ” صدى ” تفاصيل خدمة الموظف الشامل

نايف السالم(صدى):

أوضحت الأحوال المدنية تفاصيل خدمة ” الموظف الشامل ” متعدد المهام، التي استحدثتها مؤخراً، لتساهم في إنهاء اجراءات المواطنين في وقت قياسي.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر رداً على خبر نشرته ” صدى ” أمس الثلاثاء تحت عنوان ( الأحوال المدنية تحرج نفسها بالموظف الشامل في 7 دقائق ام 7 شهور) إن في السابق كان المواطن عند مراجعته للموظف في مكتب الاحوال المدنية لغرض تسجيل واقعة ميلاد وتجديد الهوية الوطنية فإنه يضطر الى مراجعة اكثر من موظف لإنجاز ذلك مما يستغرق وقتا اطول.

وأضاف أن الآن مع خدمة الموظف الشامل فإنه يستطيع انجاز جميع الخدمات لدى نفس الموظف في وقت لا يتجاوز 7 دقائق، كما اود التنويه الى الفرق بين الخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية الوطنية مثل التجديد والاصدار وغيره وهي المعنية بخدمة الموظف الشامل وبين الخدمات الاخرى مثل تعديل الاسم والعمر وغيرها والتي تتطلب مسارا اخر في التعامل.

وكانت ” صدى ” قد نشرت أمس بعدما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة الموظف الشامل خدمة جديدة، إلا أنه بالبحث أتضح أنها مطبقة منذ فترة ما وضعها في موقف محرج مع المواطنين الذي أكدوا أن الخدمة ليست جديدة بحسب قولهم.

إقرأ أيضا: