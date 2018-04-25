” الأحوال المدنية ” توضح لـ ” صدى ” تفاصيل خدمة الموظف الشامل
أوضحت الأحوال المدنية تفاصيل خدمة ” الموظف الشامل ” متعدد المهام، التي استحدثتها مؤخراً، لتساهم في إنهاء اجراءات المواطنين في وقت قياسي.
وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر رداً على خبر نشرته ” صدى ” أمس الثلاثاء تحت عنوان ( الأحوال المدنية تحرج نفسها بالموظف الشامل في 7 دقائق ام 7 شهور) إن في السابق كان المواطن عند مراجعته للموظف في مكتب الاحوال المدنية لغرض تسجيل واقعة ميلاد وتجديد الهوية الوطنية فإنه يضطر الى مراجعة اكثر من موظف لإنجاز ذلك مما يستغرق وقتا اطول.
وأضاف أن الآن مع خدمة الموظف الشامل فإنه يستطيع انجاز جميع الخدمات لدى نفس الموظف في وقت لا يتجاوز 7 دقائق، كما اود التنويه الى الفرق بين الخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية الوطنية مثل التجديد والاصدار وغيره وهي المعنية بخدمة الموظف الشامل وبين الخدمات الاخرى مثل تعديل الاسم والعمر وغيرها والتي تتطلب مسارا اخر في التعامل.
وكانت ” صدى ” قد نشرت أمس بعدما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة الموظف الشامل خدمة جديدة، إلا أنه بالبحث أتضح أنها مطبقة منذ فترة ما وضعها في موقف محرج مع المواطنين الذي أكدوا أن الخدمة ليست جديدة بحسب قولهم.
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الأحوال المدنية تحرج نفسها.. الموظف الشامل في 7 دقائق أم 7 شهور
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 2 ساعتين
محمد الجاسر
بعد أذنك
ترى مو كل شي نسمع الناس تقوله نصدقه
نبي قول وفعل👍
أما سوينا وفعلنا وتركنا
ويوم نجي على أرض الواقع
معاملات خلق الله متكدسه عندكم فاالدروج
تحت مسمى دراسه
من عشر الى عشرين الى ثلاثين سنة
راحت أجيال وجت أجيال
من عهد حمد بن ناصر الحنايا
الى اللواء الفدا
ثم ناصر العبدوهاب
والحين اللواء الجلعود
أربعة وكلاء تعاقبوا على وكالة الأحوال المدنية
ومازال وضع أغلب المراجعين تحت الدراسة
أبشرك بعض المراجعين مات وشبع موووووت
ومعاملتة مابعد أخلصت
لأنها مدفونه في مقبرة الوكالة
وتقولي
جبنا موظف شامل
طيب وبقية الموظفين شاملين أيش
ولا بس تداوم سبعه وتضرب الباب2 ونص
وليش مانعين الناس ماتدخل تراجع معاملاتها
وين الأبواب المفتوحه
روح قدم موعد طلب لمقابلة الوكيل
يبي لك شهرين ولاثلاثه وقد تصل الى سته أشهر
وإذا قابلته
وضعك له عشرين سنه وفهمه فخمس ثواني
أتمنى تعطون الناس حقهم باالنظام
علشان هم بعد يعطونكم حقكم باالنظام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس ماتبي موظف شامل
تبي موظف كامل والكامل الله
كامل بأخلاقه وأمانته وخدمته وحرصه
على معاملات الناس
مو موظف يوم تسلم علية يناظرك من فوق لتحت
وأنت وحظك يايرد السلام
يايبادرك ب وش عندك😠