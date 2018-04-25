أوبل جراند لاند إكس ديزين لاين تتزود بتجهيزات جديدة

عادل الحربي(صدى):

قدمت أوبل موديل جراند لاند X Design Line وهو من الموديلات التي تضيف مجموعة من الميزات على النماذج العادية، وسعرها يبدأ من 35271 ألف دولار في ألمانيا، وهو أقل بواقع 1052 دولار من أودي Q3 و545 دولار أقل من مرسيدس بنز GLA الأساسية.

وتأتي السيارة بلونين مزدوجين في الجسم الخارجي مع سقف أسود ونفس اللون في المرايا الجانبية مع عجلات ألومنيوم مقاس 18 بوصة ، إلى جانب مصابيح الضباب القياسية ، التي تميزها عن بقية مجموعة جراندلاندX. وفي الداخل، تأتي مع عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، دواسات رياضية من الألمنيوم وشاشة تعمل باللمس للنظام الترفيهي قياس 7 بوصة مع مشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو وتعرف صوتي وكاميرا خلفية.

كما يتوفر لها ميزات مثل محدد السرعة ومساعد الطرق الصاعدة والتعرف على علامات السرعة ومساعد الركن المتطور. وتتوفر السيارة مع محرك 1.2 لتر من ثلاث أسطوانات وهو محرك بنزين حقن مباشر، بقوة 128 حصان وتستهلك السيارة ما بين 5،2-5،3 لتر / 100 كم في المتوسط ، ويصدر من السيارة ما بين 120-121 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون وتأتي مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات.

ويتطابق المحرك مع معايير اليورو 6 ، ويسمح ذلك للسيارة بالتسارع إلى 100 كم / ساعة في 10.1 ثانية ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 188 كم / ساعة.