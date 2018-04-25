وفاة رجل تكشف إنجابه 3 أبناء سفاحا من علاقة غير مشروعة
أكتشفت الشرطة الكويتية، عقب وفاة وافد سوري أنه كان على علاقة غير مشروعة مع فلبينية وأنجبا 3 أبناء سفاحا.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم وافد سوري ببلاغ إلى الشرطة الكويتية يؤكد به وفاة ابن أخيه طبيعياً، مُشيراً إلى أن المتوفي لديه زوجة وأبناء .
وقام الوافد بتزويد رجال الأمن برقم هاتف الزوجة، فتم الاتصال بها وحضرت للشرطة بصحبتها 3 أطفال، وبسؤالها عن الإثباتات الرسمية التي تدل على ارتباطها بالسوري المتوفى وشهادات ميلاد الأولاد، ذكرت أنها كانت تقيم برفقة المتوفى لأكثر من 7 أعوام دون عقد زواج رسمي وأنجبت منه 3 أبناء، ولعدم وجود عقد زواج لم تستطع استخراج شهادات ميلاد لأبنائها الثلاثة.
فتم القبض على الفلبينية لإقامة علاقة محرمة وحمل سفاح أثمر عن 3 أطفال، إضافة إلى مخالفتها قانون الإقامة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب إذا كان المجتمع يقف ضد زواجك
وتضطر تلجأ لسلطة عالية مثل سماحة مفتي المملكة
وتقابل شفاعته باالرفض والتعليق
وأنت تبي تتزوج باالحلال وأنت شخص مقتدر وعندك خير
أجل وش اتسوي والجميع واقف ضدك🤔
ابو وليد[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة
سفاحا وليس سفاحين