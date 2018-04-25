وفاة رجل تكشف إنجابه 3 أبناء سفاحا من علاقة غير مشروعة

خالد الظفيري(صدى):

أكتشفت الشرطة الكويتية، عقب وفاة وافد سوري أنه كان على علاقة غير مشروعة مع فلبينية وأنجبا 3 أبناء سفاحا.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم وافد سوري ببلاغ إلى الشرطة الكويتية يؤكد به وفاة ابن أخيه طبيعياً، مُشيراً إلى أن المتوفي لديه زوجة وأبناء .

وقام الوافد بتزويد رجال الأمن برقم هاتف الزوجة، فتم الاتصال بها وحضرت للشرطة بصحبتها 3 أطفال، وبسؤالها عن الإثباتات الرسمية التي تدل على ارتباطها بالسوري المتوفى وشهادات ميلاد الأولاد، ذكرت أنها كانت تقيم برفقة المتوفى لأكثر من 7 أعوام دون عقد زواج رسمي وأنجبت منه 3 أبناء، ولعدم وجود عقد زواج لم تستطع استخراج شهادات ميلاد لأبنائها الثلاثة.

فتم القبض على الفلبينية لإقامة علاقة محرمة وحمل سفاح أثمر عن 3 أطفال، إضافة إلى مخالفتها قانون الإقامة.