بالفيديو.. نائب أمير مكة يعد شباب الأسر المنتجة بحل مشاكلهم مع ” الأمانة “

نايف السالم(صدى):

وعد الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شباب الأسر المنتجة، بحل مشكلاتهم مع أمانة العاصمة المقدسة، ومعاناتهم معها منذ ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد استماع نائب أمير مكة إلى شكوى هؤلاء الشباب من أمانة العاصمة المقدسة، وذلك خلال ملتقى ” شغف 2 ” الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء، بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو، حديث شباب الأسر المنتجة مع الأمير عبد الله بن بندر، وشكواهم إليه، حيث قال أحدهم له: ” لنا ثلاث سنوات نعاني مع الأمانة، وإلى الآن ما في أي تسهيلات منها ” .

وعليه، استدعى نائب أمير مكة الأمين على الفور، ووجهه بخدمتهم ومساعدتهم، ثم وجه إليهم حديثه قائلًا: ” أنا باعقب لكم على الأمانة حتى حل مشاكلكم، أنا أعدكم.. سوف نساعدكم ونخدمكم، ولكن أهم شئ الالتزام بالتعليمات والقوانين ” ، فيما أكد أحد الشباب إلى الأمير أنهم يحملون شهادة صحية، وأبرزها أمامه.

جدير بالذكر، أن الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان قد افتتح مساء أمس الثلاثاء، فعاليات ملتقى ” شغف 2 ” بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، كما دشن مركز التوطين التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأكاديمية غرفة مكة المكرمة للتدريب.

ويشار إلى أن ملتقى ” شغف ” ، هو أحد منتجات غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، وهو الملتقى الأول من نوعه في مكة، حيث يضم عدة فعاليات تتنوع ما بين: ” مسرح شغف ومعرض شغف وورش العمل المصاحبة ” ، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة العمل الحر، وحث أفراد المجتمع على استغلال المواهب والاهتمامات، وتحويلها واستثمارها في مجال الأعمال.