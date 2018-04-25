أندية تصارع لخطف سييرا من العميد

نواف السالم(صدى):

تسعى عدة أندية للحصول على خدمات التشيلي خوزيه لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ، وذلك بالرغم من اتفاقه مع إدارة العميد على تمديد عقده لمدة موسمين.

وترغب إدارة الاتحاد في حسم أمر التجديد مع سييرا وقطع الطريق أمام الأندية الأخرى للتعاقد معه، وذلك في الوقت الذي أجل فيه المدرب التشيلي تجديد عقده مع العميد إلى حين الانتهاء من معسكر الفريق المقام بمدين دبي الإماراتية بمنطقة جبل أبوعلي.

ومن الجدير بالذكر، أن سييرا اتفق قبل شهرين، مع إدارة الاتحاد الجديدة في الاجتماع الذي عقد قبل مباراة الشباب والعميد الدورية في الرياض على تجديد العقد؛ حيث كان يرغب المدرب في الاستمرار مع الفريق.