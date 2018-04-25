6 حيل لإظهار عينيك الصغيرتين بحجم أكبر
طبقي هذه الحيل البسيطة إذا شعرتي أن عينيك صغيرتان وفي حاجة إلى إبرازهما بحجم أكبر .
– في البداية ابدئي بتحديد الجفن السفلي من الداخل ومن الخارج بقلم الهايلايت، مع ترك مساحة صغيرة في الوسط.
– بعد ذلك قومي بوضع الهايلايت على الحاجب من الأسفل من الخارج، وبعدها ضعي الهايلايت على الجفن العلوي من النصف الداخلي ثم قومي بدمجه بالفرشاة.
– ثم قومي باختيار لون ظل للجفون أفتح من لون بشرتك بدرجة وطبقّيه على الجفن العلوي من الداخل إلى الخارج.
– طبقي ظل جفون أغمق من لون بشرتك بدرجة على الجزء أعلى المساحة التي تمت تغطيتها باللون الفاتح.
– حددي الجفن العلوي بالآيلاينر على الثلث الأخير من الجفن مع رسم جناح صغير، بعد ذلك قومي بتحديد الجفن السفلي بالآيلاينر في الثلث الأخير أيضا.
– وفي النهاية استخدمي هايلايتر فاتحًا في الزاوية الداخلية من العين، مع وضعه في منتصف الجفن السفلي، وأسفل الحاجب، وبعدها قومي بإبراز رموشك من خلال مكبس الحواجب والماسكارا.
ماجد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 5 ساعات
ساطبقها
خديجه[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 5 ساعات
من افضل الحيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8535 ] نشر منذ 4 ساعات
زين☺😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله فكرة
الفكرة هذي مفروض تعطونها اليابانيين والصينيين
ابوعيون ثلثين مغلقه🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27335 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27335 ] نشر منذ 41 دقيقة
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