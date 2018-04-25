6 حيل لإظهار عينيك الصغيرتين بحجم أكبر

أماني الغامدي(صدى):

طبقي هذه الحيل البسيطة إذا شعرتي أن عينيك صغيرتان وفي حاجة إلى إبرازهما بحجم أكبر .

– في البداية ابدئي بتحديد الجفن السفلي من الداخل ومن الخارج بقلم الهايلايت، مع ترك مساحة صغيرة في الوسط.

– بعد ذلك قومي بوضع الهايلايت على الحاجب من الأسفل من الخارج، وبعدها ضعي الهايلايت على الجفن العلوي من النصف الداخلي ثم قومي بدمجه بالفرشاة.

– ثم قومي باختيار لون ظل للجفون أفتح من لون بشرتك بدرجة وطبقّيه على الجفن العلوي من الداخل إلى الخارج.

– طبقي ظل جفون أغمق من لون بشرتك بدرجة على الجزء أعلى المساحة التي تمت تغطيتها باللون الفاتح.

– حددي الجفن العلوي بالآيلاينر على الثلث الأخير من الجفن مع رسم جناح صغير، بعد ذلك قومي بتحديد الجفن السفلي بالآيلاينر في الثلث الأخير أيضا.

– وفي النهاية استخدمي هايلايتر فاتحًا في الزاوية الداخلية من العين، مع وضعه في منتصف الجفن السفلي، وأسفل الحاجب، وبعدها قومي بإبراز رموشك من خلال مكبس الحواجب والماسكارا.