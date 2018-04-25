مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابه

سعيد العجل(صدى):

احتفل مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي بتخريج الدفعة 211 من دورة الفرد الأساسي والتي اشتملت العديد من التخصصات الفنية بحضور اللواء البحري الركن علي بن عبدالكريم البويدي

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي اللواء البحري الركن محمد بن مخاسر الشمراني كلمة أشاد فيها بما قدّمه الخريجون من مجهودات خلال فترة تدريبهم، ما أثمر عن تحقيق الأهداف التي تعلموها من خلال دورة تدريبية حوت الكثير من العلوم التي ستساعدهم في حياتهم العملية.

كما عبّر الخريجون في كلمتهم عن سرورهم بهذا التخرج الذي سيقدمهم إلى منصات الفخر والاعتزاز بخدمة الوطن والدفاع عنه وحماية مقدراته، منوهين بالتدريب الذي تلقوه وأكسبهم مهارات تفيدهم في ميدان العمل، مقدمين الشكر والتقدير لكل من علّمهم خلال فترتهم التدريبية داعين الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة – حفظها الله –.

وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم قدّم الخريجون العرض العسكري الذي أبدعوا من خلاله في تقديم العديد من التشكيلات العسكرية وأقاموا بعدها بأداء القسم ثم أُعلنت النتيجة العامة، وتم تكريم الأوائل من الطلبة وتكريم المتفوقين من منسوبي المركز.

هذا وقد حضر الحفل عددٌ من كبار القادة والضباط في الأسطول الغربي والقطاعات العسكرية الأخرى.