جيرارد: بدون شك ” صلاح ” هو الأفضل على كوكب الأرض

ماجد محمد(صدى):

أشاد لاعب ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، بالدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، واصفاً إياه بأنه أفضل لاعب على كوكب الأرض.

جاء ذلك بعد مباراة ليفربول وروما، مساء أمس، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها ليفربول بخمسة أهداف أحرز منهم اثنين وصنع اثنين.

وعن مقارنته بكريستيانو رونالدو أو ليونول ميسي، أوضح في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه من الصعب المقارنة لكون الثنائي تألقا لفترة طويلة من الزمن، مضيفاً : ” لكن بدون شكل هو أفضل لاعب على الأرض الآن ” .