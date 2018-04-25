” الخضيري ” يكشف حقيقة معالجة بول الإبل للخلايا السرطانية

نايف السالم(صدى):

علق الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، على ما جرى تداوله مؤخرًا عن وجود جزئيات من الذهب والفضة وغيرها في ” بول الإبل ” تقضي على الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وأكد ” الخضيري ” أنه لا يوجد أي إثباتات أو براهين علمية تؤكد فائدة كبسولات ” بول الإبل ” في علاج السرطان، مشيرًا إلى أنه لم يثبت أن ذلك علاج ناجح بالبراهين والنشر العلمي.

وأضاف: ” توجد أبحاث قليلة عن فوائد بعض مكونات حليب الإبل والبول، ولكنها تسير بمنهج علمي؛ لفصل المكونات الفعالة وليس البول بكامله، وقد تسفر عن نتائج جيدة إذا استمرت بالطرق الصحيحة، أما صناعة كبسولات بول الإبل؛ لعلاج السرطان، فلم يثبت أن ذلك علاج ناجح بالبراهين والنشر العلمي ” .