بالفيديو.. رد فعل صادم لمي العيدان على مشهد إباحي في مسلسل خليجي

أماني الغامدي(صدى):

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان المشهد الإباحي بمسلسل ” دوائر الحب ” للفنان عيدالله السيف والمقرر طرحه في شهر رمضان المقبل .

وقالت مي في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” لا والله صدق شنو هذا يارب اللي أشوفه صدق ولا جرافيك .. متى صيرنا كده .. إيه ده طب ما فيه بوسه ولا المشهد ده حذفيه وفي الآخر يقولوا لنا أخوي ” .

وتابعت مي ” أعتقد وزارة الإعلام لازم يكون لها وقفه دا طلع صيف بارد رحمة على الأقل كانوا لابسين ها دول عريانين .. درامتنا بتتحول لأفلام السبعينات في لبنان ومصر ” .

وأضافت مي ” الممثل كيف قبل بها الشئ ولا عايز يلم معجبات وبيقول تعالوا شوفوني .. لا ويقولولك الفن رسالة .. لا الفن أصبح رسالة إباحية ” .