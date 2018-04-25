بالفيديو.. رد فعل صادم لمي العيدان على مشهد إباحي في مسلسل خليجي
انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان المشهد الإباحي بمسلسل ” دوائر الحب ” للفنان عيدالله السيف والمقرر طرحه في شهر رمضان المقبل .
وقالت مي في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” لا والله صدق شنو هذا يارب اللي أشوفه صدق ولا جرافيك .. متى صيرنا كده .. إيه ده طب ما فيه بوسه ولا المشهد ده حذفيه وفي الآخر يقولوا لنا أخوي ” .
وتابعت مي ” أعتقد وزارة الإعلام لازم يكون لها وقفه دا طلع صيف بارد رحمة على الأقل كانوا لابسين ها دول عريانين .. درامتنا بتتحول لأفلام السبعينات في لبنان ومصر ” .
وأضافت مي ” الممثل كيف قبل بها الشئ ولا عايز يلم معجبات وبيقول تعالوا شوفوني .. لا ويقولولك الفن رسالة .. لا الفن أصبح رسالة إباحية ” .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3405 ] نشر منذ 5 ساعات
والمقرر عرضه في رمضان المقبل
الله المستعان بس-فيه ناس تتنافس في الحسنات وناس تتهافت على السيئات-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كان زمان[ عدد التعليقات: 2851 ] نشر منذ 4 ساعات
لالالالالالالا .. الوضع خطير ..!!
وش بقي ..
الجحلط[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي بطلي كلام في أعراض الناس يا العيدانية وبعدين تكلمي عن الشرف والأخلاق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 3 ساعات
تبون الصدق
أنا أطلعت على بعض المقاطع المسربه
للمسلسلات الرمضانية
وش من شنط
والكنبات كل كنبه أكبر من الثانية
ومكياجات وغش فالأشكال
ونفخ وسيليكون
يعني رمضان هذا مدري شلون نصوم فيه
الله يخارجنا بس🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 3 ساعات
شكل هالمسلسل بيعرض في رمضان الله يعيننا على صيامه وقيامه 😱
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1638 ] نشر منذ 3 ساعات
ي القرني تقدر تقفل التلفزيون وتشغل وقتك في شي مفيد بدل المسلسلات 😜
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 3 ساعات
مقدر مقددددر
مققققققققققققدر😭😭😭😭
يكفيكي هنادي الكندري يوم تقوم وتقعد فجأة
القعده باالكويت
والأهزه الأرضية بقلبي أنا😰😰😰
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16642 ] نشر منذ 3 ساعات
الوضع مدحدر 🙊