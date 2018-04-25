بالفيديو.. رجل أعمال يعتدي على صديقته بوحشية في بث مباشر عبر الإنترنت

بانكوك(صدى):

أقدم رجل أعمال تايلاندي على الاعتداء بوحشية في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ما اسفر عن إلقاء القبض عليه .

وقام رجل الأعمال بحبس صديقته داخل غرفته وعذبها بالمكنسة ومجفف الشعر ونشر لها لقطات ووجهها مغطى بالدماء وعيونها متورمة .

ويمكن سماع رجل الأعمال تشايشانا مرارا وتَكرارا يهدد صديقته بالقتل لأنه يعتقد أنها على علاقة بشخص آخر، كما اتهمها بسرقة الأموال من شركته.

وعقب انتشار اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تم تنبيه الشرطة التايلاندية ، التي اقتحمت شقة رجل الأعمال وتحرير الفتاة التي تم نقلها إلى المستشفى ، ثم القبض عليه .