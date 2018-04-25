رئيس بلدية العويقيلة يدشن خدمة الواي فاي المجانية بالحدائق العامة

سعيد العجل(صدى):

دشن رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” د / محمد بن هلان الوردة ” وبحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة المرحلة الثانية لخدمة الانترنت ” wi.fi ” المجانية في الحدائق العامة بالمحافظة .

وهي عبارة عن أبراج ديكورية مضائه ثابتة تحتوي على موفر خدمة انترنت ومدخل usb للشاحن وسماعات لبث صوت الاذان , وقد لقيت الخدمة اصداء واسعة واشادات من سكان المحافظة على توفير البلدية لهذه الخدمة , وأكد ” الوردة ” بأن البلدية مستمرة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين في سبيل رقي وتطوير المحافظة وذلك مواكبة لرؤية القيادة الحكيمة 2030م , معرباً بأن على المواطن مساعدة البلدية والوقوف في وجه من يعبثون بالممتلكات العامة وذلك عبر ابلاغ البلدية عبر وسائل الاتصال المتاحة.