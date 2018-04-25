جامعة الملك سعود توقع اتفاقية مع شركة دور الكتاب لإنشاء مجمع تعليمي

سعيد العجل(صدى):

وقّع مدير جامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض بالجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اتفاقية استثمار مع شركة دور الكُتّاب ممثلة بسعادة رئيس مجلس إدارتها الأستاذ سلطان بن محمد الحديثي. حيث سيتم بموجبها إنشاء مجمع تعليمي يتضمن مركز رياض أطفال ومدرسة للصفوف الأولية ومركز تدريب للمعلمات بالإضافة إلى مركز تشخيص لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتتخذ هذه الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص شكل اتفاقية بناء وتشغيل وإعادة ملكية (BOT) لأرض داخل الحرم الجامعي لجامعة الملك سعود.

وقد أعرب معاليه عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة متمنياً لشركة وادي الرياض وشركة دور الكُتّاب التوفيق والنجاح في هذا المشروع.

ومن جانبه أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة دور الكُتّاب عن شكره وتقديره لجامعة الملك سعود وشركة وادي الرياض وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر لمنحهم الثقة الكبيرة للمشاركة الاستثمارية في المشروع.