آل فردان يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية على مسرح إدارة التعليم

حسن مريع(صدى):

رعى سعادة محافظ محافظة رجال ألمع الأستاذ صالح بن سعد آل فردان اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٨/٩هـ حفل ختام الأنشطة الطلابية على مسرح إدارة التعليم بحضور مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي وعدداً من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فكلمة افتتاحية تلى ذلك كلمة لمدير التعليم ألقاها نيابة عنه المساعد للشؤون التعليمية رحب من خلالها بالحضور وأشاد بمنجزات قسم النشاط الطلابي الذي يواصل الإبداع والإمتاع والمشاركات المميزة داخل وخارج المحافظة، سائلاً المولى عزوجل لهم التوفيق والسداد.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز منجزات قسم النشاط الطلابي خلال عاماً مضى بعنوان (قناديل النشاط) كما قدم طلاب ثانوية الملك عبدالعزيز عرضاً مسرحياً بعنوان (حالة توازن) من إخراج الأستاذ نايف الزايدي كما شاهد الحضور فقرة إنشادية، أداء طلاب مجمع حسان التعليمي وإخراج مشرف النشاط بالمدرسة حسين محمد قاسم واختتم الحفل بتكريم المدارس وقادة المدارس والطلاب.