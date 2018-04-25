بالفيديو.. والدة وئام الدحماني تكشف تفاصيل حياة ابنتها قبل وفاتها
كشفت والدة الفنانة المغربية وئام الدحماني ومديرة أعمالها ، عن تفاصيل حياتها قبل وفاتها بأيام ، في حديث نشرته زميلتها الفنانة المغربية مريم حسين .
وقالت والدة وئام لمريم حسين ، ” أن ابنتها كانت تحضر لفيلم إماراتي إسمه ” عشق ” كان تروي فيه قصة حياتها كيف بدأت حياتها الفنية وكيف ستشق طريق الاعتزال ” .
وتابعت ” بنتي كانت هالفترة الأخيرة تقولي ماما بليز محد يطفي سورة البقرة من غرفتي .. كانت يومياً تقوم بحفظ سطر .
وعن الموت المفاجئ قالت والدة وئام ” أبنتي صار لها 4 أيام تقريباً تقولي ” ماما فيني نغزة بقلبي ” 4 أيام وهي تشتكي من هذه النغزة ، ويوم الوفاة اتصلت فيني الشرطة قالولي لي ” أنتي أم وئام ” فقولت لهم إيه .. فقال لي الشرطي : عظم الله أجرك لقيناها ميته بالسيارة مو بحادث بس يمكن أكيد سكتة قلبية .. وفعلا التشريح بين أنها سكتة قلبية “.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 32 دقيقة
وقالت والدة وئام لمريم حسين ، ” أن ابنتها كانت تحضر لفيلم إماراتي إسمه ” عشق ”
+ماما بليز محد يطفي سورة البقرة من غرفتي .. كانت يومياً تقوم بحفظ سطر …….
فش تشوفوا زس التناقض ….
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