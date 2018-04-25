الرئيس المصري: الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط وإنما بالبناء والتنمية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده وسط المواجهة الشاملة للإرهاب، تسير في الوقت نفسه على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل أرجائها.

وقال الرئيس السيسي ، في كلمته اليوم بمناسبة الذكري الـ 36 لتحرير سيناء ، ” إن مصر تبنت خيار السلام باعتباره توجها استراتيجيا، والتنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر، لافتا الانتباه إلى أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات “.

وشدد على أن المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط، وإنما بالبناء والتنمية، معربا عن ثقته بأن الشعب المصري لن يتأخر في المساهمة بأقصى ما يستطيع من أجل تحقيق هذه التنمية في أسرع وقت ممكن.