” الزكاة والدخل ” : مركز الاتصال الموحد استقبل أكثر من 310 آلاف اتصال بالربع الأول من العام

سعيد العجل(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تلقيها 310,820 اتصال هاتفي عبر مركز الاتصال الموحد بالهيئة (19993) تضمنت استفسارات وشكاوى وبلاغات من العملاء وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن فريق عمل المركز المكون من 221 سعودي وسعودية يعملون على تقديم كافة الخدمات بأعلى مستويات الجودة لعملاء الهيئة سواءً من المنشآت أو الأفراد في مختلف برامج وأنشطة عمل الهيئة وإرسال رسائل SMS توعوية للعملاء تحتوي على روابط وشروحات عن البرامج المختلفة والخدمات التي تقدمها الهيئة ,كما ساهم المركز في تقديم الدعم اللوجستي للفرق الميدانية التابعة للهيئة، والتي تضطلع بمهام التفتيش الميداني ، والعمل بشكل تكاملي معها لخدمة العملاء والتحقق من صحة البلاغات الواردة للمركز خلال مدة يومي عمل لمعالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها .

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المركز يتلقى حالياً حوالي 3400 اتصال هاتفي يومياً خلال أيام الأسبوع , وتنخفض في إجازة نهاية الأسبوع إلى 700 اتصال تقريباً , وذلك خلال أوقات عمل المركز من الساعة 8 صباحاً حتى 12 مساءً يومياً.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على الرقي بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد حيث يتم التواصل مع العملاء لقياس رضاهم بعد تقديم الخدمات لهم والحصول على تقييمهم للخدمة ,كما تمّ إنشاء وحدة متكاملة للتدريب والتطوير بالمركز لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين بشكل مستمر.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل دشنت مركز الاتصال الموحد في شهر أكتوبر الماضي وذلك لدعم مختلف مبادراتها ومشاريعها والتي كان من أبرزها ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر يناير الماضي ,كما يستخدم المركز قنوات تواصل مختلفة أيضاً للتواصل مع العملاء من أبرزها البريد الإلكتروني الخاص بالهيئةهنا ، والبريد الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافةهنا ,وحساب العناية بالعملاء في تويترهنا