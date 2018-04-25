إدارة الراقي تعتزم الاستغناء عن الأجانب باستثناء نجمين

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم إدارة النادي الأهلي، الاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق هذا الموسم، وذلك مع نهاية مواجهتي دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وتحتفظ إدارة الراقي، بالثنائي عمر السومة والمصري عبدالله السعيد المقرر قيده بالفريق بداية الموسم القادم، إضافة إلى الأسترالي مارك ميليجان حيث سيحسم المدرب القادم قرار استمراره من عدمه.

وتسعى الإدارة، إلى تصريف اللاعبين الأجانب الممتدة عقودهم الاحترافية مع النادي، سواء بانتقالهم بصورة نهائية أو إعارتهم أو الوصول معهم لمخالصات مالية.

وتعمل على ذلك بهدف استقطاب أسماء تحقق الإضافة المطلوبة للفريق خلال منافسات الموسم المقبل ومنها البطولة الآسيوية، إذا نجح في تجاوز دور ثمن النهائي.