مدير عام تعليم مكة يكرم الفائزين بمسابقة ” مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية “

سعيد العجل(صدى):

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اليوم الأربعاء 9 / 8 / 1439 هــ ختام فعاليات المشروع الوزاري للثقافة والفنون” مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية ” في نسخته الثالثة للعام الدراسي للعام الدراسي 1438 – 1439 هــ على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ويستهدف طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية بمناطق المملكة والتي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الفني ” “بنين” ، وحضر الحفل مدير النشاط الفني بوزارة التعليم الأستاذ صالح العمري ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذ عمر الأحمدي ومساعد مدير الإشراف التربوي بتعليم مكة الدكتور عبدالعزيز البارقي .

وقال مدير عام التعليم أثناء كلمته هذا الخط وهذه اللغة التي نفخر بها لاشك ان لها في أنفسنا الشيء العظيم وعلينا ان نحسّن لغتنا العربية وخطوطنا ونفتخر بهذه الزخرفة الإسلامية التي تعيدنا لأصلنا العظيم.

وعبر عن استضافة تعليم مكة أن مكة مهبط الوحي وأصل العمل ومنشأه ومنطلق نور الهداية وضياء الإسلام وهذه المسابقة، ونفخر بهذه الاستضافة التي رأينا فيها أعمالاً جيدة وفريدة بالتقدير والتكريم مشيراً أن ماحواه المعرض المصاحب من أعمال يحق لنا أن نفاخر بهذه الأعمال لأبنائنا الطلاب الذين سيكونون هم من يحقق رؤية المملكة ليجعلوا وطنهم في المراتب الأولى ومقدمة الأمم

وقال الحارثي ن مثل هذه الفعاليات تُنمي لدى الطلاب مواهبهم وتعزز من إمكانياتهم الفنية وتتيح لهم الفرص للمشاركة في المحافل الدولية في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية والفنون المختلفة عاداً مهارة الخط والزخرفة دليل تميز لشخص يمتلك شخصية مستقرة ومتميزة .

وقد بدء الحفل بجولة لراعي الحفل على المعرض المصاحب ثم بدأت فقرات الحفل الخطابي بالنشيد الوطني فكلمة لمدير النشاط الطلابي نبيل طيب رحب فيها بالمشاركين مبيناً أن مشروع الخط وما يهدف إليه من قيم أصيلة يأتي ضمن خطة وكالتي وزارة التعليم المتضمنة برامج ومشروعات النشاط الطلابي ومنها مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي موضحاً أن المسابقة جاءت على في مجالين ” الخط العربي بأنواعه ثم الزخرفة بأنواعها ” مبيناً أن المنافسة جاءت على مراحل حيث بدأت على مستوى المكاتب التعليمية ثم مستوى الإدارات التعليمية واليوم نختتم المرحلة الثالثة على مستوى الوطن حيث اقتصرت المنافسة في مرحلتها الأخيرة على 60 طالباً من 18 إدارة تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية حيث يتنافس الطلاب على أنواع الخطوط العربية ففي المرحلة المتوسطة يتنافسون على خط النسخ خمسة طلاب وخط الرقعة خمسة طلاب وخط الديواني خمسة طلاب أما المرحلة الثانوية فيتنافس فيها على خط النسخ خمسة طلاب وخط الرقعة خمسة طلاب وخط الديواني خمسة طلاب وخط الكوفي خمسة طلاب وخط الثلث خمسة طلاب أما منافسات الزخرفة الإسلامية ففي المرحلة المتوسطة يتنافس عشرة طلاب وفي المرحلة الثانوية عِشرة طلاب .واختتم الأستاذ نبيل كلمته بالشكر لوزارة التعليم على اتاحة الفرصة لتعليم مكة باستضافة هذه المنافسة النوعية الفريدة .

ثم كانت كلمة مشرف النشاط الفني بوزارة التعليم الأستاذ صالح العمري الذي شكر فيها إدارة تعليم مكة على الاستضافة وحسن التنظيم وبارك للفائزين متمنياً لهم التوفيق وأن نلتقي في مسابقات قادمة مميزة

تلا ذلك عرضاً مرئياً بعنوان ” ابداع بالريشة والقلم” فأبريت عرس الحروف قدمه طلاب مدارس المعرفة الأهلية

ثم اختتم الحفل بتكريم الفائزين وهم :

المرحلة المتوسطة

نتائج الخط العربي

” النسخ”

الأول عبدالمنان عبدالرحمن شاه من مدرسة الإمام الشوكاني بتعليم المدينة المنورة

الثاني محمد بن ناصر عبدالسلام أبو عامر من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينبع

الثالث عبدالعزيز أحمد الفيصلي من مدرسة الواقدي بتعليم عسير

الرابع عبدالله عبدالرحمن الزيني من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينيع

الخامس عبدالسلام عبدالرحمن شاه من مدرسة الإمام الشوكاني بتعليم المدينة

“خط الرقعة ”

الأول يزيد سعيد آل دايل من مدرسة درب العقيدة بتعليم عسير

الثاني عبدالله نواف كنداسة من مدرسة الإمام نافع من الهيئة الملكية بينبع

الثالث إبراهيم عبد ربه المحبشي من مدرسة الملك سلمان بتعليم جدة

الرابع عامر عبدالرحمن محمد القحطاني من مدرسة محمد الرشيد بتعليم عسير

“خط الديواني ”

المركز الأول مبارك سعد الزريق من مدرسة ديوان المعارف بتعليم الأحساء

الثاني عمر إبراهيم سرحان الشمري من مدرسة ثابت بن قيس من تعليم حفر الباطن

الثالث عبدالملك يوسف عبدالله قاسم من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينيع

الرابع صالح سليم سلامة العلوني من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينبع

الخامس محمد عبدالعزيز محمد نعيم من مدرسة المعرفة الأهلية من تعليم مكة

وفي المرحلة الثانوية

” خط النسخ ”

الأول محسن محمد أحسن من دار الحديث المكية بتعليم مكة

الثاني عبدالرحمن هاني النبوي من مدرسة العلوم الشرعية بتعليم المدينة

الثالث فواز حامد الشهري من مدرسة عمار بن ياسر من تعليم محايل عسير

الرابع علاء عبدالرحمن الموسى من مدرسة المتقدمة الأهلية من تعليم الرياض

الخامس محمد عبدالرحيم السليماني من مدرسة الإمام نافع من الهيئة الملكية بينبع

” خط الرقعة ”

الأول عبدالله خالد مشهور حمدي من مدرسة القرعاوي من تعليم جازان

الثاني أحمد محمد الأسمري من مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من تعليم محايل عسير

الثالث محمد بن أحمد الحارثي من مدرسة المعالي الأهلية بتعليم الطائف

الرابع أحمد محمد فؤاد عبده من مدرسة العلوم الشرعية بتعليم المدينة المنورة

الخامس محمود يوسف سعد بركات من مدرسة جيل الفيصل من تعليم جدة

” خط الديواني ”

الأول سليمان عايد فيصل الثقفي من مدرسة ترعة ثقيف بتعليم الطائف

الثاني سامح عارف عبدالعظيم محمد من مدرسة المجد الجديد الأهلية من تعليم حائل

الثالث جودة سامح جودة بدران من مدرسة ابن خلدون بالهيئة الملكية بينبع

الرابع وائل عبدالهادي علي الشهري بمدرسة الضياء الأهلية بتعليم جدة

الخامس سلطان علي حكمي من مدرسة معاذ بن جبل بتعليم جدة

” خط الثلث”

المركز الأول

حماد حفيظ الله عبدالسلام من مدرسة العلوم الشرعية بتعليم المدينة المنورة

الثاني فيصل جبريل يحيى كاملي من مدرسة الريان من تعليم جازان

الثالث قعقاع محمد عباس بيرو من مدرسة الإمام البيهقي من تعليم مكة

الرابع أنس حسن علوي من مدرسة الإمام البيهقي بتعليم مكة

الخامس أحمد سامح جودة بدران من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينبع

” الخط الكوفي ”

الأول محمد خالد علي آل صالح من مدرسة الأبناء الأولى من تعليم عسير

الثاني فايز صالح علي آل دكين من مدرسة مدينة الأمير سلطان من تعليم عسير

الثالث سلمان معتوق الحارثي من مدرسة الفيصل من تعليم الطائف

الرابع فيصل يحيى صديق طوهري من مدارس السويدية من تعليم جازان

الخامس سامي منصور السبيعي من مدرسة الإمام نافع بالهيئة الملكية بينع

وجاءت نتنائج الزخرفة الإسلامية على النحو التالي :

المرحلة المتوسطة :

الأول عبدالعزيز عبدالرحمن أحمد الحارثي من مدرسة شعاع المعرفة الأهلية بتعليم مكة

الثاني سلطان محمد شيخ عمر من مدرسة البلد الأمين للموهوبين بتعليم مكة

الثالث محمد علي العيافي من مدرسة ولي العهد بتعليم الليث

الرابع صهيب واصف فلمبان من مدرسة البلد الأمين للموهوبين بتعليم مكة

الخامس حسين حميد هادي العامري من مدرسة الأمين من تعليم محايل عسير

السادس أنس محمد عبدالله الغامدي من مدرسة البراء بن مالك من تعليم المخواة

السابع عامر أحمد فلاته من مدرسة جيل الفيصل من تعليم جدة

الثامن محمد علي عسيري من مدرسة ابن سيناء من تعليم محايل عسير

التاسع كريم يوسف سعد بركات من مدرسة جيل الفيصل من تعليم جدة

العاشر محمسن جمعان محسن القرني من مدرسة الرسالة الأهلية من تعليم حفر الباطن

المرحلة الثانوية :

الأول محمد خماش أبو طالب السيد من مدرسة الليث من تعليم الليث

الثاني سعود عطيوي سعد المالكي من مدرسة سعد بن معاذ من تعليم الليث

الثالث عواض علي الربعي من مدرسة أبو جعفر المنصور من تعليم محايل عسير

الرابع عبدالرحمن محمد القحطاني من مدرسة دار العلوم من تعليم الأحساء

الخامس زياد أحمد يوسف من مدرسة دار العلوم من تعليم الاحساء

السادس عبدالله أحمد جويلي من مدرسة دار العلوم من تعليم الأحساء

السابع محمود يوسف سعد بركات من مدرسة جيل الفيصل من تعليم جدة

الثامن عبدالله حسين محمد حمادي من مدرسة صقليه من تعليم محايل عسير

التاسع مهند مهدي باسردة من مدرسة الأمير عبدالمجيد من تعليم مكة

العاشر محمود ناصر محمود لغموش من مدرسة المحافظة لألية من تعليم حفر الباطن

كما كرم الحارثي رؤساء الوفود من الإدات التعليمية المشاركة .