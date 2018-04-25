إقامة المؤتمر الصحفي لدار الأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي الرياض

ندى البليهي(صدى):

عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وذلك على خلفية إقامة حفل دار الأوبرا المصريه الذي سيقام على مدى يومي الأربعـاء والخميس المقبلين ، بمركز الملك فهد الثقافي واستعدت الفرقه الموسيقيه العربيه التابعه لدار الأوبرا لإحياء أول حفل لها بالمملكه في حدث موسيقي ملهم يتمثل بوجود فرقة أوركسترا بإكثر من 45 عازف .

ومثل المؤتمر الصحفي قائد الفرقه الموسيقيه المايستروا مصطفى حلمي والأستاذ الدكتور أشرف العزازي والأستاذه جيهان مرسي رئيس الإداره المركزيه الموسيقى العربيه والمستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة المصريه الأستاذ محمد منير بالإضافه الأستاذ ابراهيم الجابر المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي .

وبدأ الحفل بكلمه ترحيبيه القاها الأستاذ عبد الله العامر ” منظم الحفل ” ، الذي قدم المؤتمر معربآ عن شكره وتقديره لفرقة دار الأوبرا المصريه بحضورها لإحياء حفلها الأول بالمملكه .

وتحدث المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافه أ. محمد منير عن فخره وإعتزازه بهذه الخطوه الكبيره ناقلآ بها رسالة وزيرة الثقافه المصريه بالإنفتاح الرائع بالفعاليات الثقافيه والفنيه التي تتمثل بالوجدان المصري والسعودي وحفاظآ على الإثراء المصري ونقله للمملكه كونها خطوه متميزه وراقيه .

وأكدت الأستاذه جيهان مرسي بإنه حلم وتحقق وسعيده بتواجد هذا الحفل الذي سيقام غدآ وبعد غد وأكدت إنبهارها بالمسرح الجميل وأضافت أنها خطوه تأتي لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون الثقافي بين البلدين .

فيما تحدث المستشار الثقافي أشرف العزازي بإن الحفل يشكل لحظه تاريخيه وتراث وإرث تاريخي ، وأضاف كانت البدايه من زيارة وفد من المملكه العربيه السعوديه لجمهورية مصر ، وتم الإطلاع على مسرح الأوبرا بالقاهره ومن خلاله تم التعاقد لإحياء حفل لفرقة الأوبرا في المملكه .

وأضاف أن الحفل الجميل سيكون مبهر لاسيما في إستعانه بالمايسترو وإنتقائه لإفضل العازفين في مصر

فيما يتوقع يوم غدٍ حضور عددكبير من الزوار من الجالية المصرية والعوائل السعودية للإستمتاع بفعاليات وعروض الأوبرا المصرية بمركز الملك فهد الثقافي التي سيفتتحه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد وحضور وزيرة الثقافة والإعلام المصرية