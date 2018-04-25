انطلاق ” أستون مارتن V8 فانتاج ” بناقل حركة مانيوال في 2019

عادل الحربي(صدى):

كشف ماثيو كلارك مدير التسويق والاتصالات لأستون مارتن أمريكا الشمالية في تصريحات إعلامية ، أن نواقل الحركة المانيوال لا تزال جزءا لا يتجزأ من خطط منتجاتها و سوف تقدمه لسنوات عديدة قادمة. وينتظر أن تكون V8 فانتاج المقبلة 2019 هي الموديل الجديد المقرر له الحصول على هذا الناقل وذلك في ابريل 2019 والذي يتوفر في السيارة كخيار.

وأضاف ماثيو ، أن الناقل المانيوال في خططهم وإن كان رفض الدخول في التفاصيل. أما موديل V12 فانتاج S فيأتي بناقل حركة من 7 سرعات, وتتوفر السيارة بمحرك 5.2 لتر V12 بشاحنين توربينيين من أستون مارتن DB11 بجانب حصول السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ZF.

ولم تنتهي أستون مارتن مع موديلات فانتاج ، وبعد الناقل المانيوال، فإن الشركة ستقدم نسخة الرودستر وV12 بنفس الناقل المانيوال.