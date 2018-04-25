” الإسكان ” تتيح لمستفيدي الضمان تملك وحدات سكنية مقابل 200 ريال شهريا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، عن برنامج ” الإسكان التنموي ” ؛ لتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويُتيح ” الإسكان التنموي ” منح وحدة سكنية للمستفيد، الذي لا يملك مصدر رزق، مقابل إيجار 200 ريال شهريًا ومقابل 800 ريال لأصحاب مصدر الرزق على أن يتملكها بعد سنوات.

ورصدت الدولة 44 مليار ريال؛ لتوفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت برنامج الإسكان التنموي، من خلال تخصيص ” 7% – 10% ” من مشاريعها لذوي الحاجة الأشد.

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج يفتح باب التبرعات سواء من ” الأفراد أو الشركات ” سواء من خلال الجمعيات أو عبر الشراكة المباشرة، كما سيتم إطلاق منصة لاستقبال التبرعات قريبًا.