” الإسكان ” تتيح لمستفيدي الضمان تملك وحدات سكنية مقابل 200 ريال شهريا
أعلنت وزارة الإسكان، عن برنامج ” الإسكان التنموي ” ؛ لتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ويُتيح ” الإسكان التنموي ” منح وحدة سكنية للمستفيد، الذي لا يملك مصدر رزق، مقابل إيجار 200 ريال شهريًا ومقابل 800 ريال لأصحاب مصدر الرزق على أن يتملكها بعد سنوات.
ورصدت الدولة 44 مليار ريال؛ لتوفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت برنامج الإسكان التنموي، من خلال تخصيص ” 7% – 10% ” من مشاريعها لذوي الحاجة الأشد.
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج يفتح باب التبرعات سواء من ” الأفراد أو الشركات ” سواء من خلال الجمعيات أو عبر الشراكة المباشرة، كما سيتم إطلاق منصة لاستقبال التبرعات قريبًا.
سالم بن احمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
وزارة الاسكان كل يوم جايبة لنا برنامج والله اعلم نهايتها ايش
القرشي[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا الكلام قسمآ بالله العظيم قدييييييم جدآ من أيام وزير الإسكان السابق شويش الضويحي الله يذكره بالخير
إللي كان فعلآ مهتم جدآ بمنح الأولوية لذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل امثال مستفيدي الضمان الإجتماعي
وحدد بالفعل مقدار القسط الشهري بــ 200 ريال فقط وقال أيضآ بأن هناك حالات سوف تعطى السكن كمنحة
مجانية ولكن للأسف لم يمهلوه فأقيل وأتانا هذا الوزير الحالي ابو فكر إللي همش تمامآ تلك الفئات وكبار السن
وسلم الخيط والمخيط لمن يسمون بالمطورين العقاريين الذين هم أصل المشكلة في أزمة السكن لدينا
وأخذ يعطي الشباب دون غيرهم ومقاطع الفديوهات إللي على موقع وزارته خير شاهد على ذلك …
فأين الجديد في هذا التصريح يا وزير الإسكان ؟
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 34 دقيقة
قولو قسم ,,
الى الله المشتكى ,,,
الجنيي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 33 دقيقة
الحل تغيير راس الهرم في الوزارة ياابن سلمان
رااايق[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 7 دقائق
طــــيـــــــب ****
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 7 دقائق
جزاكم الله خيرا نريد تفعيل هذا القرار مستفيدي الضمان الاجتماعي هم أولا لأنهم بأشد الحاجة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ماعمرها صدقت ولا بوعد من وعودها كلها خرط في خرط والواقع مرير