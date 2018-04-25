” صلاح ” يتصدر أغلفة الصحف الإيطالية بعد تألقه أمام الذئاب

نواف السالم(صدى):

تصدر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أغلفة الصحف الإيطالية، وذلك بعد تألقه في مباراة أمس الثلاثاء أمام نادي روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين على الذئاب.

وركزت الصحف الإيطالية على اللاعب المصري حيث نشرت إحداهن صورة للاعب بعنوان: ” روما يحتاج لمعجزة جديدة مثل التي فعلها أمام برشلونة بعدما تلقى ضربة موجعة من صلاح ” ، بينما قالت أخرى موجهة حديثها للاعبي روما: ” يمكنكم فعلها في روما، تأخر الذئاب بخماسية نظيفة سجل منها صلاح هدفين لكنهم عادوا وزاروا شباك الريدز في مناسبتين. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه ستقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء القادم، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، فيما أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدفين والبرازيلي فيرمينو هدفين وهدف لساديو ماني للريدز في مبارة أمس، بينما سجل للذئاب إدين دجيكو ودييجو بيروتي.