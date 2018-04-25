بالفيديو.. رجل منحوس يتعرض لهجوم قرش ودب وثعبان

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تعرض رجل أمريكي يٌدعى ” ديلان مكويليامز ” لثلاث هجمات مٌميتة في أوقات مختلفة ، من سمكة قرش ، ودب اسود وثعبان .

ففي هجوم القرش كان ديلان يمارس رياضة الأمواج في المحيط قبالة كاواي عندما عضته سمكة قرش نمر طولها نحو مترين في ساقه.

واستطاع ديلان أن يسبح مرة أخرى إلى الشاطئ، وتم استدعاء المسعفين لإنقاذ حياته.

وجاء هذا الحادث بعد أشهر فقط من تلقى تسعة غرز في فروة رأسه بعد مشاجرة مع دب أسود في معسكر صيفي في يوليو الماضي.

وقال ديلان في تقرير إعلامي ، أنه يؤمن أنه يكون في المكان الخطأ في الوقت الغير مناسب، خصوصا أنه تم عضه من قبل أفعى جرس خلال رحلة للتنزه في ولاية يوتا.

وأضاف ديلان إن عائلته تشعر بالامتنان لأنه لا يزال على قيد الحياة بعد الحوادث الثلاثة.