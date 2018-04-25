بالصور.. الشؤون الصحية بالقنفذة تدشن مبادرة ” يحق لك ” بالمظليف

سعيد القرني(صدى):

دشن رئيس مركز المظيلف الأستاذ محمد عبدالرحمن آل شيبان وسعادة مدير الشوؤن الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي مبادرة ” يحق لك ” التي أطلقتها إدارة تجربة المريض بمستشفى المظيلف العام.

وتهدف المبادرة الى تعريف المراجع بجميع حقوقه في المستشفى ، حيث قاموا بجولة على أقسام المستشفى وأقسام التنويم وتوزيع الهدايا وباقات الورد على المنومين .. وفي ختام الجوله أجتمع سعادة مدير الشوؤن الصحية مع مدير المستشفى وفريق العمل وأكد على تقديم كل الأمكانيات للمرضى.