الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية بالجوف والحدود الشمالية بسبب الغبار

على العنزى(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرين لسكان منطقتي: ” الجوف، وتشمل: القريات والأجزاء المجاورة لها، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة ” ، والحدود الشمالية، وتضم: طريف، وعرعر، والأجزاء المجاورة، وكذلك الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ” ، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وانعدام الرؤية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقتي: ” الجوف والحدود الشمالية ” ، من الساعة 11:20 من اليوم الأربعاء الموافق 25/4/2018م، على أن تنتهي الساعة 15:00 من اليوم ذاته.

فيما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا لسكان المنطقة الشرقية، ينذر بوجود سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة، وذلك من الساعة 10:35 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم.