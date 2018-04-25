بالفيديو.. طلاب ابتدائية بعرعر يؤدون السلام الوطني بلغة الإشارة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لطلاب مدرسة ابتدائية في عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، السلام الوطني بلغة الإشارة.

ويؤدي أطفال الابتدائية العشرون، السلام الوطني بلغة الإشارة في الطابور الصباحي؛ إحياءًا لأسبوع الأصم العربي.