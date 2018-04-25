بالفيديو.. طلاب ابتدائية بعرعر يؤدون السلام الوطني بلغة الإشارة
أظهر مقطع فيديو لطلاب مدرسة ابتدائية في عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، السلام الوطني بلغة الإشارة.
ويؤدي أطفال الابتدائية العشرون، السلام الوطني بلغة الإشارة في الطابور الصباحي؛ إحياءًا لأسبوع الأصم العربي.
خديجه[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحميهم من كل شر
طلال[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة
ما اجملهم
همس[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة
اطفال يشبهون الورود 😍😍🌼🌼
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9904 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظهم