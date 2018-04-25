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بالفيديو.. طلاب ابتدائية بعرعر يؤدون السلام الوطني بلغة الإشارة

بالفيديو.. طلاب ابتدائية بعرعر يؤدون السلام الوطني بلغة الإشارة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لطلاب مدرسة ابتدائية في عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، السلام الوطني بلغة الإشارة.

ويؤدي أطفال الابتدائية العشرون، السلام الوطني بلغة الإشارة في الطابور الصباحي؛ إحياءًا لأسبوع الأصم العربي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحميهم من كل شر

[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة

ما اجملهم

[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة

اطفال يشبهون الورود 😍😍🌼🌼

[ عدد التعليقات: 9904 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظهم

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