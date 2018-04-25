الهلال يسعى لضم المدافع السوري ” الصالح “

ماجد محمد(صدى):

تقترب إدارة نادي الهلال من ضم المدافع السوري الدولي أحمد الصالح، حيث جاء اللاعب ضمن اهتمامات الإدارة ، المكلفة بالتعاقد معه، وذلك قبل معسكر الفريق في شهر شوال المقبل.

جاء ذلك نتيجة حاجة الإدارة الهلالية لمدافع غير سعودي، وذلك بعد رحيل المدافع أسامة هوساوي، في حين كشفت مصادر، عن رغبة المدافع السوري في اللعب بدوري المحترفين، وذلك بعد رفضه طلب إدارة الأهلي التعاقد معه، بسبب رغبته وقتها في اللعب بالدوري الصيني، خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر، أن ” أحمد الصالح ” ، كان قد أعلن عن فسخ عقده مع نادي ” هينان جيناني ” الصيني مؤخرًا، وذلك بعد اضمامه إليه لموسمًا واحدًا مقابل 500 ألف يورو، فيما سبق للمدافع السوري وأن لعب بنادي العربي الكويتي والشرطة العراقي، واحترف أيضًا في المحرق البحريني، ليعود بعد ذلك إلى الدوري الكويتي وأخيرًا إلى الصين.