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كبير الأهلاويين يمتدح ” آل الشيخ ” على دعم مسيرة أندية المملكة

كبير الأهلاويين يمتدح ” آل الشيخ ” على دعم مسيرة أندية المملكة
طلال الغامدي(صدى):

امتدح الأمير خالد بن عبدالله، رمز النادي الأهلي، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على ما يقدمه من دعم لمسيرة النادي الغربي وأندية المملكة، مما يحقق تأثيرات إيجابية على مستقبل الكرة بالمملكة.

وزار ” آل الشيخ ” الأمير خالد بمنزله بجده، واصفًا زيارته له بـ ” التاريخية ” ، معربًا عن سعادته باستقبال الأمير خالد بن عبدالله له.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة التقطها مع الأمير خالد، وكتب معلقًا عليها: ” مع الأمير العزيز خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، كبير الأهلاويين ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة

على فكرة ام الامير خالد هى الأميرة منيرة بنت محمد الصحابي آل الشيخ !!

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