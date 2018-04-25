تعليم مكة يحتفل بختام برامج مدارس الإصلاحية بالعاصمة المقدسة

سعيد العجل(صدى):

برعاية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بـ ( إدارة تعليم الكبار) الحفل الختامي لبرامج النشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد بمدارس الإصلاحية بالعاصمة المقدسة لمدرستي معاوية بن أبي سفيان الابتدائية ومتوسطة وثانوية الإدريسي، وذلك مساء غد الخميس: 10/ 8/ 1439هـ الموافق: 26 أبريل 2018م بسوق مكة مول، حيث تبدأ الفعاليات عند الساعة السادسة مساء، فيما يبدأ الحفل الختامي بعد صلاة العشاء مباشرة.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد بن مزيد الشلوي بأن الفعالية عبارة عن إبراز أعمال طلاب مدرستي الإدريسي الثانوية والمتوسطة وابتدائية معاوية بن أبي سفيان، وعرض مهاراتهم الفنية والمهنية للجمهور الكريم، فيما يهدف البرنامج لتعريف المجتمع بأن هناك برامج من قبل وزارة التعليم تشرف عليها إدارة تعليم الكبار لإصلاح النزلاء، واستثمار أوقاتهم بالبرامج المفيدة التي منها الدورات الحياتية مثل مهارات؛ التفوق وإدارة الذات والمحافظة على النفس، إضافةً لمسابقات ” حفظ كتاب الله، والإنشاد، والإلقاء، والخط العربي، وشاعر المستقبل والمسابقات الوطنية ومسابقات الحاسب الآلي. فضلاً عن تقديم برامج الإرشاد كبرامج تغير السلوك، وحل مشكلات النزلاء، والكثير من التوجيه نحو التغير الإيجابي، والاهتمام بتذليل كافة الصعاب التي تواجه طلاب تلك المدارس. مشيراً إلى أن برامج النشاط بمدارس السجون يشرف عليها الأستاذ والمدرب بالدورات الحياتية عبد الرحمن بن أحمد الشهراني، فيما يشرف على برامج التوجيه والارشاد المشرف محمد عابد القرشي.