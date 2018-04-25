” الجوازات ” تكشف عن الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر

حمود العنزي(صدى):

كشفت الجوازات السعودية، عن الخدمات الإلكترونية الجديدة من ” الجوازات ” عبر منصة ” أبشر ” ، منهم خدمة نقل المعلومات، وخدمة نقل الخدمات للأفراد، وغيرهم من الخدمات الألكترونية.

وأوضحت الجوازات، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فائدة كل خدمة من هذه الخدمات، والتي أوضحتهم كالتالي:

– خدمة نقل المعلومات: تمكن صاحب العمل ورب الأسرة المقيم، من تحديث بيانات جواز سفر المقيم التابع له، بعد تجديده من سفارة بلده الموجودة بالمملكة.

– خدمة نقل الخدمات للأفراد: وذلك عن طريق دخول صاحب العمل عبر حسابه الخاص في منطقة ” أبشر ” ، والموافقة على نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر، ويقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة إلكترونيًا.

– خدمة بياناتي: تتيح للمستفيد، الاطلاع على بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب، وبالإمكان تقديمها لأي جهة حكومية أو جهة طالبة لتلك البيانات.

– خدمة التفويض الشامل: تمكن صاحل الحساب، بتفويض من يرغب؛ لإجراء خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في منصة ” أبشر ” .

– منصة ذكاء الأعمال: يتم من خلالها عرض:

” جميع المؤسسات التابعة لصاحب العمل، كافة تفاصيل بيانات المقيمين التابعين لكل مؤسسة على حدة، الخط الزمني الذي يوضح صلاحية انتهاء الوثائق ” .