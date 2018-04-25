المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يتسلم جائزة التميز في التعليم المفتوح

سعيد العجل(صدى):

تسلم مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد المقرن جائزة التميز في التعليم المفتوح من الاتحاد الدولي للتعليم المفتوح أمس الثلاثاء في الحفل المصاحب للمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتعليم المفتوح الذي يعقد بجامعة “دلفت” للتكنولوجيا بهولندا.

جاءت هذه الجائزة عقب التميز الذي حققته منصة ” شمس ” إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح حيث تميزت في محور منصات الموارد التعليمية المفتوحة ذات الجودة العالية والمنظمة.

وفي ذات السياق وجه مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد المقرن شكره للقيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود للعلم والتعليم، كما وجه شكره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى ولمنسوبي المركز على ما تحقق من إنجاز، موضحاً بأن أهمية الجائزة تنبع من كونها جائزة من مؤسسة غير ربحية ” الاتحاد الدولي للتعليم المفتوح” الذي ينظم نشاطاته في الكثير من دول العالم عبر شبكة عالمية من المؤسسات والمنظمات التعليمية والأفراد.

يذكر أن شبكة الموارد السعودية ” شمس” هي شبكة رقمية تضم الموارد التعليمية للمؤسسات والأفراد لإثراء جميع التخصصات وتدعم التعاون والمشاركة بينهم حيث تسعى الشبكة للبحث عن مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين والصيانة وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي والمساهمة في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمتحدثين باللغة العربية من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية والعربية الرائدة لإنشاء المستودع الرقمي، وعمليات ترجمة الموارد التعليمية المفتوحة وإنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة باللغة العربية؛ لفتح المجال أمام الأكاديميين والطلاب في المملكة العربية السعودية لإثراء المحتوى من خلال عملية محددة وواضحة المعالم لضمان الجودة، وتمثل إحدى أهم مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.