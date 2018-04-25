بالصور.. ضبط مركبة مخالفة بداخلها 10 كيلو من اللحوم بطريق الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع قيادة أمن طريق الطائف، اليوم الأربعاء، من ضبط مركبة بداخلها 10 كيلو من اللحوم والكبد.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المركبة تفتقر لاشتراطات نقل اللحوم والأغذية، بالإضافة إلى تعرضها لدرجة حرارة عالية.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن المركبة السابق ذكرها كانت متوجهة إلى مكة المكرمة، كما أنه تم اتخاذ اللازم بحسب الأنظمة واللوائح وتم حجز المركبة.