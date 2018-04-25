إصابة 6 أشخاص بالاختناق إثر حريق نشب بـ ” غرفة نوم ” في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أسفر حريق نشب في غرفة نوم بأحد المنازل في الحوية شمال الطائف، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة ستة أشخاص بالاختناق، فيما تم إخلاء 23 ساكنًا من المنزل، تفاديًا لوقوع إصابات آخرى.

حيث أشار العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، إلى أن العمليات الأمنية الموحدة، قد تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء، عن حادث حريق في منزل بالحوية، وتم تحريك الفِرَق اللازمة، ليتضح أن الحادث حريق في منزل مكوّن من دورين وملحق، واقتصر على ” غرفة نوم ” .

واستطرد المتحدث باسم ” مدني الطائف ” : ” من خلال المعاينة، تبين أن سبب الحريق هو تماسّ كهربائي داخل الغرفة، وعليه، تم إخلاء عدد ٢٣ فردًا، ونتج عن الحادث إصابة ٦ أشخاص باختناق، حيث تلقوا العلاج اللازم من قِبَل الهلال الأحمر في الموقع، وصحتهم مستقرة ولله الحمد ” .

وأكد ” الشريف ” ، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من تحميل الأفياش الكهربائية فوق طاقتها، وكذلك عدم استخدام أفياش رديئة الصنع، فضلًا عن أهمية توفر اشتراطات السلامة من كواشف دخان ومطفيات حريق، حفاظًا على سلامة الأرواح والتقليل من الخسائر.