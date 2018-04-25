خلطة سحرية للتخلص من النمش نهائيا

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن وصفة منزلية يمكن صنعها في المنزل بسهولة للتخلص من النمش ، الذي يعمل البعض جاهداً للتخلص منه .

وهذه الوصفة مكونة من عنصرين وهما :

2 ملعقة من الخل

نصف كوب من عصير البصل

الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة جيداً وبعد ذلك خذي بعض القطرات منها، وضعيها على المناطق المصابة بالنمش، واتركيها لمدة 10 دقائق، وبعدها اغسليها بالماء الدافئ، وجففي وجهك جيدا.

ولنتائج أفضل كرري الخلطة 4 مرات في الأسبوع.