خلطة سحرية للتخلص من النمش نهائيا
كشفت خبيرة تجميل ، عن وصفة منزلية يمكن صنعها في المنزل بسهولة للتخلص من النمش ، الذي يعمل البعض جاهداً للتخلص منه .
وهذه الوصفة مكونة من عنصرين وهما :
2 ملعقة من الخل
نصف كوب من عصير البصل
الطريقة:
اخلطي المكونات السابقة جيداً وبعد ذلك خذي بعض القطرات منها، وضعيها على المناطق المصابة بالنمش، واتركيها لمدة 10 دقائق، وبعدها اغسليها بالماء الدافئ، وجففي وجهك جيدا.
ولنتائج أفضل كرري الخلطة 4 مرات في الأسبوع.
عمار[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 16 دقيقة
لماذا يتخلصون من النمش !!