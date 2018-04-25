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علا الفارس تثير ضجة بصورة شابين يحملانها

علا الفارس تثير ضجة بصورة شابين يحملانها
متابعات(صدى):

أثارت الإعلامية الأردنية علا الفارس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة لشابين يحملانها وهي تضحك .

ونشرت علا الفارس صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وبرفقتها شابين يحملانها ، ما اثار استياء عدد من المتابعين ، فعلقت علا على الصورة مؤكده أنهما شقيقاها وليسا شباب غرباء عنها لتتركهما يحملانها ، وكتبت ” أخواتي .. أنتم سعادتي وسبب ابتسامتي .. وأعز اصدقاء لي ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 32 دقيقة

اكيد يشيلونها
عايشين على لحم كتافها

[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 24 دقيقة

لابسه بدون هدوم وكل واحد حاط يده ….

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