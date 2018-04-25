علا الفارس تثير ضجة بصورة شابين يحملانها

متابعات(صدى):

أثارت الإعلامية الأردنية علا الفارس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة لشابين يحملانها وهي تضحك .

ونشرت علا الفارس صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وبرفقتها شابين يحملانها ، ما اثار استياء عدد من المتابعين ، فعلقت علا على الصورة مؤكده أنهما شقيقاها وليسا شباب غرباء عنها لتتركهما يحملانها ، وكتبت ” أخواتي .. أنتم سعادتي وسبب ابتسامتي .. وأعز اصدقاء لي ” .