أكثر من ” 600 ألف ” مراجع لمستشفيات صحة نجران

أحمد الخبراني(صدى):

قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات منطقة نجران خدماتها لعدد (615.416 ) مراجع، خلال النصف الاول من العام 1439 منهم (380636) مراجع لأقسام الطوارئ و(234780) مراجع للعيادات الخارجية بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغ عدد العمليات الجراحية (6126 ) عملية جراحية .

وأوضحت الصحة في نجران بأن قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل 98.761 مراجع و 97.238 مراجعاً للعيادات وذلك بواقع 31.8 % من مراجعي مستشفيات المنطقة والبالغ عددها 10 مستشفيات في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى نجران العام 35.566 مراجع و25986 مراجع للعيادات كما بلغ عدد مراجعي الطواري في مستشفى الصحة النفسية 1941 مراجعا, و8122 للعيادات الخارجية.

وأضافت أن مستشفى شرورة من خلال اقسام الطوارئ أستقبل 73.866 مراجع, مع تقديم الخدمات الصحية والاستشارية ل31.040 في العيادات الخارجية.

كما اظهرت الاحصائية استقبال 65.836 مراجعاً لأقسام الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال و28.986 للعيادات الخارجية. مع إستقبال قسم الطوارئ بمستشفى حبونا العام لـ 23.995 مراجع فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 12.922 مراجع .

أما مستشفى ثار العام فقد بلغ عدد مراجعي الطوارئ 18.034 مراجع و8659 في حين سجل مستشفى يدمه العام 32.144 مراجعاً للطوارئ و 9184 للعيادات وبلغ عدد المراجعين في ومستشفى خباش العام 20.968 مراجع و8091 مراجع للعيادات الخارجية

مع استقبال مستشفى بدر الجنوب 9525مراجع في الطوارئ وبلغ عدد مراجعي العيادات 4552 مراجع .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.