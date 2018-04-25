بالصور.. الكشف عن ” نيسان نافارا ” لمواجهة البرد القارص في المملكة المتحدة

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية نيسان في معرض السيارات التجارية في المملكة المتحدة ، عن سيارتها الجديدة الأكثر قوة وعنفوانية من البيك أب الشهيرة ” نافارا AT32 ” ،

وحصلت نيسان نافارا AT32 على نظام تعليق خاص بها لزيادة ارتفاعها بـ 40 مليمتر إجمالا، وحماية لأسفل الجسد وإطارات أكبر حجما بطول 32 إنش للتضاريس الوعرة.

كما تم دعمها بقفل تفاضلي أمامي بشكل اختياري لهؤلاء الراغبين في تجهيز البيك أب لأي موقف أيا كانت صعوبته.. ويُذكر أن طبقة الحماية الجديدة للبيك أب تغطي المحرك والجير وخزان الوقود.

أهم التغييرات البصرية هي توسيع أقواس العجلات كما هو الحال في شاحنات Arctic Trucks الأخرى، كما تكفلت الشركة بتزويد البيك أب بجنوط بطول 17 إنش.

وسيصل الإصدار الأكثر قوة لنيسان نافارا لوكالات الشركة الرسمية في المملكة المتحدة بميزات قياسية مثل نظام المساعدة على صعود التلال والتحكم أثناء نزولها وكبح الطوارئ وضمان رسمي لخمسة أعوام.