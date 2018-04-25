وزير الصحة: التخصيص يهدف لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، و رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة، أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة، وتطوير وتدريب القوى العاملة، وذلك لتقديم نموذج الخدمة الجديد، والحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين بكافة أنحاء المملكة.

وأشار ” الربيعة ” ، إلى أن برنامج تخصيص القطاع الصحي، يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمثل في: ” المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والآشعة، والعلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات، والصيدليات، والإمداد ” .

ولفت الوزير، إلى أن جوهر مشروع التحول الصحي، يتمحور في بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم جديدة ومهمة لنجاح النظام الصحي، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي.

وأضاف ” الربيعة ” ، أن هناك عدة أدوات أخرى مهمة في هذا الإطار، منها: التحول المؤسسي، والصحة الإلكترونية، وكذلك بناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، فضلًا عن تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.