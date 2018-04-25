فيديو صادم لفئران تعبث بمطبخ مطعم

نيودلهي(صدى):

أثار مقطع فيديو لفئران تتجول داخل مطبخ إحدى المطاعم في منطقة موقف سيارات مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر آباد بالهند ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومطالبات من المتابعين بإغلاقه .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الفئران تتجول في المطبخ وتقفز على الأواني قبل التهام قطع الطعام أمامها.

وبعد لحظات من تحميله، قامت الشرطة بالرد على التغريدة، والتوجه إلى المطار، حيث قالت إنها قامت بتحذير المالك للحفاظ على نظافة مطعمه.