فيديو صادم لفئران تعبث بمطبخ مطعم
أثار مقطع فيديو لفئران تتجول داخل مطبخ إحدى المطاعم في منطقة موقف سيارات مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر آباد بالهند ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومطالبات من المتابعين بإغلاقه .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الفئران تتجول في المطبخ وتقفز على الأواني قبل التهام قطع الطعام أمامها.
وبعد لحظات من تحميله، قامت الشرطة بالرد على التغريدة، والتوجه إلى المطار، حيث قالت إنها قامت بتحذير المالك للحفاظ على نظافة مطعمه.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعبدون الفيران
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 25 دقيقة
التخلص من الفيران سهل جدا
لو صاحب المطعم قتل فأر واحد ورماه خارج المطعم
راح يروحون جميع الفئران لحضور الجنازة ويتخلص من الفيران كلها
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 10 دقائق
مالمشكله-في الهند الفيران والغربان والوزع-مشاركه الناس في كل محل حتى في الفندق موجوده-
رااايق[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 3 دقائق
هذا بالهند ** شي عادي عندهم *!! ههههههههههههههههههههه