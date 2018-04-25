عراك دارين البايض مع شقيقها

الأربعاء 25
أبريل
يالربع من اسمها… احس ان ابوها كان يبيض… عشان كذا اسمها البايض
يا شــيخ نجر بن شــيخنا محماس .
.
أبوهــا ديـك يبــيض بالســنه مَــــرَه .
.
بَــس هـي دجـاجــه تِبــيض كل يوم .
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 35 دقيقة
يالربع من اسمها… احس ان ابوها كان يبيض… عشان كذا اسمها البايض
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10072 ] نشر منذ 19 دقيقة
يا شــيخ نجر بن شــيخنا محماس .
.
أبوهــا ديـك يبــيض بالســنه مَــــرَه .
.
بَــس هـي دجـاجــه تِبــيض كل يوم .