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  3. عراك دارين البايض مع شقيقها

عراك دارين البايض مع شقيقها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 35 دقيقة

يالربع من اسمها… احس ان ابوها كان يبيض… عشان كذا اسمها البايض

[ عدد التعليقات: 10072 ] نشر منذ 19 دقيقة

يا شــيخ نجر بن شــيخنا محماس .
.
أبوهــا ديـك يبــيض بالســنه مَــــرَه .
.
بَــس هـي دجـاجــه تِبــيض كل يوم .

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