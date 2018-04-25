أزمة في الاتحاد والنصر بسبب الرخصة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

يعاني ناديي الاتحاد والنصر من مشكلة للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم، وذلك بسبب الالتزامات المالية التي يتطلب سدادها قبل الحصول على الرخصة الآسيوية والتي يعاني منها الناديين.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين، برئاسة مسلي آل معمر، في وقت سابق، عدم تهاونها في منح الرخصة الآسيوية للأندية التي تريد الحصول عليها في الموسم المقبل، وذلك إذا لم يتم تحقيق الشروط المطلوبة؛ حيث أنه لا يحصل عليها من لم يلتزم بكل المعايير، وأهمها المعيار المالي.