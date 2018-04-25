بالفيديو.. تيسير الجاسم: المحترفين الـ7 سبب رحيلي.. وأريد إنهاء مسيرتي جيدا

نواف السالم(صدى):

أبلغ تيسير الجاسم، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، إدارة ناديه بقرار رحيله؛ نظراً لتضاؤل فرصة مشاركته بعد استعانة النادي بـ7 محترفين أجانب خلال الموسم القادم.

وأوضح ” الجاسم ” خلال لقاءه ببرنامج ” في المرمى ” ، أنه يرغب في مغادرة أسواء النادي بهدوء، مؤكداً أنه أبلغ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالقرار الذي سيكون خلال الأيام المقبلة بوضوح.

وكشف لاعب الأهلي، أنه تلقى اتصال من ماجد النفيعي وعبدالله بترجي قبل يومين، معرباً عن تفاؤله بأن يكون الموسم القادم للأهلي مميز مع الإدارة الجديدة.

وأضاف أن اللاعب السعودي في الأهلي ستكون فرصته في اللعب قليلة خلال الموسم القادم، لوجود 7 محترفين، لافتاً إلى أن كل نجوم الأهلي لم يختموا مسيرتهم فيه.

وأكد أنه يريد إنهاء مسيرته بشكل جيد بعد 17 عاماً في الملاعب السعودية؛ لذلك قرَّر خوض تجربة خارجية.