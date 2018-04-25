4 خطوات لشعر صحي بعد الاستحمام

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة تجميل عن 4 خطوات ضرورية يجب أن تقومين بها للحصول على شعر صحي بعد الإستحمام .

وهذه الخطوات هي :

– الخطوة الأولى:

قومي بتسريح شعرك قبل الإستحمام، وذلك لأن تسريح الشعر رطبا يجعله معرضا للتساقط بشكل أكبر، لذلك قومي بتصفيف شعرك قبل الدخول إلى الحمام للحصول على شعر أملس ونظيف بعد الاستحمام.

– الخطوة الثانية:

دلكي فروة رأسك سواء أثناء الاستحمام أو بعده وذلك لأن التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز نمو الشعر وجعل الشعر صحي أكثر.

– الخطوة الثالثة:

جففي شعرك بالمنشفة القطنية، وهذا لأنها تمتص الرطوبة من الشعر، وتجعله يجف بشكل أفضل، لكن يجب أن تقومي بتجفيفه بهدوء، ودون فرك.

– الخطوة الرابعة:

وأخيراً عند تجفيف شعرك بالمجفف الكهربائي، اختاري خيار الهواء الفاتر، لأن الساخن يؤدي إلى تكسر الشعر أو يمكنك البدأ بالهواء البارد ثم التسخين بالتدريج.