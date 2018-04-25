4 خطوات لشعر صحي بعد الاستحمام
كشفت خبيرة تجميل عن 4 خطوات ضرورية يجب أن تقومين بها للحصول على شعر صحي بعد الإستحمام .
وهذه الخطوات هي :
– الخطوة الأولى:
قومي بتسريح شعرك قبل الإستحمام، وذلك لأن تسريح الشعر رطبا يجعله معرضا للتساقط بشكل أكبر، لذلك قومي بتصفيف شعرك قبل الدخول إلى الحمام للحصول على شعر أملس ونظيف بعد الاستحمام.
– الخطوة الثانية:
دلكي فروة رأسك سواء أثناء الاستحمام أو بعده وذلك لأن التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز نمو الشعر وجعل الشعر صحي أكثر.
– الخطوة الثالثة:
جففي شعرك بالمنشفة القطنية، وهذا لأنها تمتص الرطوبة من الشعر، وتجعله يجف بشكل أفضل، لكن يجب أن تقومي بتجفيفه بهدوء، ودون فرك.
– الخطوة الرابعة:
وأخيراً عند تجفيف شعرك بالمجفف الكهربائي، اختاري خيار الهواء الفاتر، لأن الساخن يؤدي إلى تكسر الشعر أو يمكنك البدأ بالهواء البارد ثم التسخين بالتدريج.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 10 دقائق
ممتاز والله