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قائدة ومعلمة تحتجزان ” توأما ” بمدرسة في الباحة

قائدة ومعلمة تحتجزان ” توأما ” بمدرسة في الباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

قامت قائدة مدرسة ومعلمة بمتوسطة ” عرا ” للبنات بمدينة الباحة، بحجز توأم ” ريما وديما ” من ذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة بالمدرسة، وعدم تمكينهما من الخروج أمس الأول.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الطالبتان التوأم قد زارتا المدرسة؛ رغبة في الانتقال من مدرستهما الحالية ” المفارجة ” ، مع بداية العام الدراسي القادم ” 1439/‏‏‏1440 ” ، لتفاجآ الطالبتان بتعرضهما للسب والشتم أمام الطالبات من قبل القائدة وإحدى المعلمات، قائلين:

” المدرسة لن تقبلكما، فليست مدرسة للمعوقات أو لذوات الظروف الخاصة، والورد الذي بصحبتكما ربما فيه مادة مخدرة ” .

يُذكر أن شقيق الطالبتين، قام بتقديم شكوى لمدير تعليم الباحة في ٣/‏‏‏ ٨/‏‏‏ ١٤٣٩هـ، ليتم على الفور التوجيه بتشكيل لجنة من المتابعة والتوجيه والإرشاد، والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3398 ] نشر منذ 23 دقيقة

اذا منحت واعطيت السلطه لمن لايستحقها تكون بمثابة من أعطى المجنون عصا-

[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 16 دقيقة

لابد من التثبت والتروي
كثير من الدعاوي تتضح انها
دعاوي كيديه بسبب خلافات شخصية
لليس للعمل علاقه بها

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