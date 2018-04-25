قائدة ومعلمة تحتجزان ” توأما ” بمدرسة في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قامت قائدة مدرسة ومعلمة بمتوسطة ” عرا ” للبنات بمدينة الباحة، بحجز توأم ” ريما وديما ” من ذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة بالمدرسة، وعدم تمكينهما من الخروج أمس الأول.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الطالبتان التوأم قد زارتا المدرسة؛ رغبة في الانتقال من مدرستهما الحالية ” المفارجة ” ، مع بداية العام الدراسي القادم ” 1439/‏‏‏1440 ” ، لتفاجآ الطالبتان بتعرضهما للسب والشتم أمام الطالبات من قبل القائدة وإحدى المعلمات، قائلين:

” المدرسة لن تقبلكما، فليست مدرسة للمعوقات أو لذوات الظروف الخاصة، والورد الذي بصحبتكما ربما فيه مادة مخدرة ” .

يُذكر أن شقيق الطالبتين، قام بتقديم شكوى لمدير تعليم الباحة في ٣/‏‏‏ ٨/‏‏‏ ١٤٣٩هـ، ليتم على الفور التوجيه بتشكيل لجنة من المتابعة والتوجيه والإرشاد، والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.