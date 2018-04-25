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  3. ابتز فتاة بعد اختراق حسابها بـ ” سناب شات ” .. شرطة الرياض تطيح بثلاثيني
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ابتز فتاة بعد اختراق حسابها بـ ” سناب شات ” .. شرطة الرياض تطيح بثلاثيني

ابتز فتاة بعد اختراق حسابها بـ ” سناب شات ” .. شرطة الرياض تطيح بثلاثيني
سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض , أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبناءً على ما ورد لمركز شرطة العليا ببلاغ مواطن عن تعرض إبنته للابتزاز والتهديد بنشر صورها من قبل أحدهم بعد تمكنه من اختراق حسابها في برنامج التواصل الإجتماعي ” سناب شات ” ، فقد باشرت الجهة المختصة بشرطة المنطقة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والبحثية اللازمة , التي أسفرت -بفضل الله تعالى- عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن / في العقد الثالث من العمر) وتم ضبط الأجهزة المستخدمة التي بحوزته.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظامي الاجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية .


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