سياحة الباحة تنفذ ورشة تمكين الشركاء بالمنطقة الأحد القادم

سعيد العجل(صدى):

تنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاحد القادم بفندق جولدن توليب الباحة في تمام التاسعة صباحا ورشة عمل ( تمكين الشركاء بالمنطقة ) من ملاك ومشغلي دور الايواء السياحي بمنطقة الباحة واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري انه انطلاقا من نهج الشراكة الفعالة للهيئة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كألية ناجحة لتحقيق اهداف التنمية السياحية .

واشار الشهري الى ان ورشة العمل تتضمن تطبيق المسارات السياحية وتشغيلها وترميم القرى التراثية والاستثمار فيها وجودة الخدكات الفندقية بقطاع الايواء السياحي وتطوير لجان التنمية السياحية بالمحافظات وقدم الشهري شكره لامير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاجب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على حرصه واهتمامه بمجال السياحة وتطوير المنطقة على أن تكون المنطقة جاذبة للسياحة كما ثمن حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعم المنطقة والاهتمام بمجال السياحة والتراث.