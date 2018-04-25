سياسي أمريكي: خطة المملكة والإمارات للحرب ضد إيران ” طويلة الأمد “

نايف السالم(صدى):

أوضح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح النووي والأمن الدولي سابقاً، والباحث حالياً في المعهد الوطني للسياسات العامة، روبرت جوزيف، أن المملكة والإمارات نجحتا في التأسيس لاستراتيجية طويلة الأمد ضد إيران.

وأشار ” جوزيف ” ، إلى أن خطة المملكة والإمارات ضد إيران لا تقوم على محاربتها اليوم وغداً فقط، بل على الأمد الطويل، مؤكداً أن أن نشاط التحالف قادر على التوصل لتغيير النظام الإيراني من الداخل.

كما أكد السياسي الأمريكي، أن التظاهرات المستمرة منذ عدة أشهر لم تأت بسبب الانتخابات مثل تظاهرات 2009، مشيراً إلى أنها حركات تسعى لتغيير جذري، فهم يريديون تغيير أكبر رأس في النظام.

ولفت إلى أن المملكة لديها دفاعات جوية ممتازة قادرة على التصدي لمليشيا الحوثي الإيرانية.