وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس بـ ” غرفة حائل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بحائل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقرها الرئيسي بـ ” حائل ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف تقنية المعلومات ” بكالوريوس حاسب آلي – تخصص شبكات / برمجة ” .

– أمين الصندوق ” دبلوم محاسبة ” .

– موظف إدارة قانونية ” بكالوريوس أنظمة / قانون ” .

– محاسب مالي ” بكالوريوس محاسبة ” .

– سكرتير تنفيذي ” بكالوريوس أحد التخصصات الإدارية، ودبلوم سكرتارية تنفيذية، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال ” .

واشترطت الغرفة أيضًا، أن يكون المتقدم ” مواطن ” ، بالإضافة للإجادة التامة لاستخدام الحاسب الآلي، ويتم تحديد المرتب بعد اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، كما أشارت إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 1439/08/17هـ الموافق 2018/05/03.

وناشدت ” الغرفة ” الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم وإرسال السير الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العلمية، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] .