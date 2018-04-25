30 عملية قلب مفتوح ناجحة بمركز القلب بعرعر خلال الربع الاول من العام 2018

أحمد الخبراني(صدى):

قالت صحة الحدود الشمالية أن مركز القلب بعرعر نجح في إجراء 30 عملية قلب مفتوح خلال الربع الأول من العام ٢٠١٨ م إضافة لإجراء ٢٩٩ حالة قسطرة قلبية ناجحة ولله الحمد خلال نفس الفترة ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية للقلب أكثر من ٧٠٠٠ مراجع منهم ٣١٩٦ تم عمل لهم تخطيط وتصوير طبي و٤١٧٦ مراجع للعيادة كما بلغ عدد المرضى المحولين من مستشفيات المنطقة ٢٨٥ مريض .

وأضافت أن المنومات في أقسام النساء بلغ ٨٨ منومة وقسم الرجال ١٢٣ منوم كما بلغ عدد مرضى العناية القلبية ١٠٨ مريض.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركز طبي متخصص (مركز للقلب ، 5 للسكري ، 3 للكلى ، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها ، كما يوجد فيها 48 مركز رعاية صحية أولية وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجع كما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجع فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.